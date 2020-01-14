Кошкин считает, что действия РФ по урегулированию в Ливии позволят изменить ход истории

Москва, 14 января. Именно действия России позволяют в значительной мере менять ход противостояния в Ливии и идти к миру в этой стране. Такое мнение выразил военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению политолога, организованную Москвой встречу командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа следует рассматривать как серьезное подспорье для дальнейшей нормализации обстановки в африканском государстве.

Кошкин напомнил, что ранее попытки наладить диалог между противоборствующими в Ливии сторонами предпринимались Францией и Италией, но не были успешными. России удалось установить непростой контакт и поспособствовать эффективности Берлинской конференции, которая пройдет 19 января.

Эксперт полагает, что идея о конференции, которая впервые была озвучена после переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, также свидетельствует о серьезных усилиях, предпринятых Москвой для примирения сторон.

«Модель мирного урегулирования в Сирии тоже была непростая, но Россия смогла выстроить такие отношения, чтобы сохранить государственность и суверенитет страны. Сейчас то же самое происходит и с Ливией. Посмотрите, на сегодняшней день даже Европа выражает заинтересованность в реализации российской инициативы», — отметил Кошкин в беседе с «ПолитРоссией».

По его словам, главное в условиях текущей обстановки в Ливии — продолжать совместные усилия по мирному урегулированию, которые активно предпринимает Россия.

«Все хотят уже завтра получить мир, но так не делается. Конечно, у сторон есть претензии друг к другу, но надо понимать, что это противостояние длилось годами. И сегодня именно действия России позволяют в значительной мере изменить ход истории», — сказал эксперт.

Напомним, 13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии. На встрече присутствовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В столицу также прибыли командующий ЛНА Хафтар и глава ПНС Ливии Саррадж, однако участия в обсуждениях они не приняли.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что, несмотря на отсутствие прямого диалога между ливийскими гостями, переговоры не были безрезультатными. В частности, на них рассматривался документ, конкретизирующий режим прекращения огня.

Следующим этапом переговоров по Ливии станет Берлинская конференция, в которой примут участие представители обеих противоборствующих сторон.