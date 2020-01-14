Кулеба назвал две причины, по которым Украина возвращается к работе в ПАСЕ

Киев, 14 января. Украина решила вернуть свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как ее попросили «партнеры». Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, украинская делегация возвращается в организацию для того, чтобы оспорить право участия в ней представителей Российской Федерации, часть из которых была выбрана в Крыму.

«Эта пауза была взята, политическая. Я так понимаю, что парламент принял нынешнее решение, руководствуясь рядом факторов. Первое, я могу это подтвердить, что наши партнеры просили Украину вернуться», — объяснил он.

По словам вице-премьера, «партнеры» — это государства, которые хорошо относятся к Украине. Кроме того, он заявил, что есть и вторая причина, по которой украинская делегация вернется к работе в ПАСЕ.

«Вторая причина заключается в том, что появилось решение Венецианской комиссии, которая четко определила, на каких основаниях можно оспаривать полномочия российской делегации касательно участия в ней людей так или иначе связанных с Крымом», — заключил он.

Делегация РФ в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Через год ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий Москвы, но тогда антироссийские рестрикции лишь усиливались. В ответ российская сторона сообщила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В июне прошлого года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полной мере.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает полуостров украинским. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».