Смолов сделал предложение 17-летней внучке Ельцина

Москва, 14 января. Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой, пишут СМИ. Пара планирует сыграть свадьбу, как только девушке исполнится 18 лет.

Смолов и 17-летняя Юмашева вместе проводят январские праздники на Карибах. Футболист фотографией в соцсети Instagram подтвердил, что он со своей новой избранницей вместе коротают время.

Как пишет «7Дней.ру», 29-летнего Смолова не смущает возраст своей возлюбленной. В окружении профессионального спортсмена говорят, что пара планирует отпраздновать свадьбу в следующем году, когда девушка станет совершеннолетней. Кроме того, родители Юмашевой не против брака, у них со Смоловым сложились прекрасные отношения, пишет пресса, указали «Дни.ру».

В то же время РR-агент спортсмена заявила, что впервые слышит о предстоящем торжестве. Она считает, что сообщения о свадьбе — лишь чьи-то предположения, при этом она подтвердила, что пара действительно отдыхала вместе.

«Я первый раз слышу об этом. Нет, не могу подтвердить. Думаю, это всего лишь предположение», — сказала представитель звезды футбола в беседе с «Пятым каналом».

Раньше футболист состоял в отношениях с российской телеведущей и фотомоделью, обладательницей титула «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой. Весной 2015 года девушка объявила о расставании. После Смолов встречался с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко и «Мисс Россия — 2015» Софьей Никитчук.