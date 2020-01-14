Власти США пытаются устроить в Иране очередную «цветную революцию» и настроить народ друг против друга, используя отработанную ранее схему по раскачиванию обстановки.

С 11 января после признания руководством Ирана вины в сбитом по ошибке гражданском лайнере «Боинг-737» в стране началась протестная деятельность. Примечательно, что свое недовольство действиями властей высказали студенты из столичных университетов. В количестве примерно 700 человек демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, а также рвали плакаты с изображением иранского генерала Касема Сулеймани, который 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был убит точечным авиаударом американских ВВС в Ираке. Данная позиция активистов вызвала удивление не только в Иране, но и в международном сообществе. Ведь после убийства Сулеймани на митинг против бесчинств США вышли более миллиона человек.

Активисты показательно расстелили на асфальте флаги Израиля и США, которые не стали топтать, разрывать или сжигать, как зачастую происходило в Иране в ходе массовых акций. Студенты таким образом пытались показать, что указанные государства врагами не считают. Для борьбы с беспорядками на тегеранской площади Азади и в других районах были развернуты подразделения силовиков, которым приходилось пресекать правонарушения граждан.

«Студенческая поддержка» Дональдом Трампом

На проведенные в Иране акции протеста оперативно отреагировали власти США. Президент Дональд Трамп в Twitter поддержал протестующих, причем обратился к ним на фарси — персидском языке.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью», — звучит в переводе его пост.

Примечательно, что после этого американский лидер обратился и к властям Ирана, призвав не противостоять желанию народа протестовать, не устраивать против людей расправы, пригрозив, что «мир наблюдает». Поведение Трампа вслед за довольно странным выступлением студентов, которое расходится с позицией фактически всего иранского народа, имеет признаки попыток раскачать обстановку внутри государства. В данном вопросе США действуют по уже отработанному ранее сценарию.

«Цветные революции» — отработанная схема США

Организация «цветных революций» силами США была подтверждена в ходе так называемой «Арабской весны», начавшейся в 2011 году и охватившей десятки стран. «Цветные революции» представляют собой смену правящих режимов, осуществляемую с преимущественным использованием массовых уличных акций протеста. При этом стоит отметить, что перед массовыми протестами и беспорядками следовал выход на улицы малочисленной группы людей, которые давали толчок проведению революции, или появление громкого инцидента. Эти малочисленные группы создавались искусственно — через агентурную сеть США. В каждой акции имелся лидер из местного населения, который при помощи тех или иных инструментов воздействия вел людей за собой и раскачивал обстановку.

При этом США систематически поддерживали возникающую шумиху, настраивая людей против власти, которая пыталась бороться с возникающими беспорядками. По такой структуре организации американские силы провели несколько «цветных революций». США добились свержения «неудобных» правителей, тем самым решив многие проблемные для себя вопросы. Стоит отметить, что возникающие жертвы протестов и конфликтов, которые по международным оценкам достигли от 400 до 650 тысяч человек, американские власти не интересовали.

США не принимают во внимание долговременные интересы, культурные традиции и ценности народов, которые становятся пешками в глобальной политической игре. Использование мирного населения для раскачивания обстановки с поддержкой протестной деятельности в американских СМИ стало отличительной чертой «Арабской весны» и «цветных революций».

США организовали попытку проведения «цветной революции» в Иране

Очевидно, что произошедшие в Иране акции протеста студентов, выступивших против власти, имеют все признаки попытки проведения «цветной революции». США в очередной раз используют малочисленную группу людей, которая придерживается антиправительственной и, как в случае с Сулеймани, антинародной позиции. При этом поддержка их деятельности строится не только через социальные сети и американские СМИ, но и при непосредственном участии президента США. Стоит отметить, что выбор на студентов американскими политтехнологами пал не случайно.

В акциях протеста принимали активное участие студенты университета Шахида Бехешти, который изначально строился по образу и подобию частных американских учебных заведений.

Убийство генерала Сулеймани и крушение гражданского самолета в Тегеране выступили выгодным моментом для попыток США стравить население Ирана и устроить «цветную революцию». Реакция Дональда Трампа на происходящие протесты в Иране подтверждают позицию о том, что выход немногочисленной группы студентов на столичные акции, в которых поддерживалась позиция США через ситуацию с флагами и уничтожением плакатов с Сулеймани, является лишь первым этапом отработанной схемы США по свержению власти.