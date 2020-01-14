Губерниев ответил на критику Тихонова, напомнив ему о заказном убийстве

Москва, 14 января. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова экс-руководителя Союза биатлонистов России (СБР) четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который плохо отозвался о работе корреспондентов на этапах Кубка мира по биатлону.

«Когда я стоял в сторонке, вы, мой кавалергард, сидели в камере за попытку организации заказного убийства, а потом долго скрывались за границей… Продолжайте смешить мои тапочки», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее Тихонов на своем официальном сайте раскритиковал команду выходящей на «Матч ТВ» программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», указав на то, что журналисты стараются «добить спортсменов», которые морально пребывают не в лучшем состоянии. По мнению олимпийского чемпиона, в его бытность главой СБР «Губерниев стоял в сторонке и не делал глупых заявлений».

Летом 2000 года Тихонов был взят под стражу по делу в связи с организацией посягательства на жизнь руководителя Кемеровской области Амана Тулеева. В июле 2007 года Новосибирский областной суд признал Тихонова виновным по статьям об соучастии в форме подстрекательства к убийству по найму, его приговорили к трем годам тюрьмы. Однако в день вынесения приговора Тихонов был освобожден по амнистии, объявленной Государственной думой в честь 55-летия Победы в Великой отечественной войне.