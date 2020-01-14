Дети погибших сотрудников МВД и Росгвардии отправятся в гости к Деду Морозу

Санкт-Петербург, 14 января. Праздничная программа для детей погибших и пострадавших сотрудников МВД России и Росгвардии «Великий Устюг» стартовала во вторник в Петербурге. Подарки ребятам вручил помощник полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарат полномочного представителя президента РФ в СЗФО и правительство Вологодской области продлили новогодние праздники детям, чьи родители погибли при исполнении служебного долга. В рамках экскурсионной программы более 30 детей познакомятся с достопримечательностями Петербурга, а 15 января отправятся в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Медиагруппа «Патриот» выступает информационным партнером мероприятия.

Новогодняя программа стартовала во вторник в «Музее иллюзий» в Петербурге. Карпичев поздравил детей с наступившим Новым годом и вручил подарки. Затем ребята приняли участие в познавательных квестах.

«Великий Устюг» — особенный проект высокой общественной значимости, который объединил все регионы Северо-Запада. Мы искренне надеемся, что поездка в Санкт-Петербург и новогоднюю столицу России — Великий Устюг — запомнится ребятам, что они найдут новых друзей и привезут домой яркие впечатления и, конечно, новогодние подарки», — заявил Карпичев.

Полпред губернатора и правительства Вологодской области в СЗФО Анна Быстракова поздравила участников программы с праздниками и пожелала им новых достижений и побед.

«Хочу поздравить всех вас с наступившим Новым годом. Пусть этот год принесет новые достижения и победы. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия, мира и добра», — заявила она.

Быстракова посоветовала ребятам написать письмо Деду Морозу, в котором рассказать о себе, своих добрых делах и поступках, а также указать свое заветное желание. В течение года Дед Мороз ответит на каждое письмо.

В Петербурге ребята посетят Эрмитаж, Исаакиевский собор и нанесут визит в культурный центр ГУ МВД России. Уже в среду дети отправятся в Великий Устюг на поезде, программа продлится до 18 января.