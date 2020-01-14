Ирак не будет пересматривать решения о выводе войск США

Каир, 14 января. Правительство Ирака не будет пересматривать решения парламента о выводе иностранных войск, в том числе американских, из страны или заключать с США какие-либо новые соглашения, позволяющие им остаться. Об этом сообщает портал Al Mawazin со ссылкой на канцелярию действующего премьера республики Аделя Абдель Махди.

«Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с ДАИШ (арабское название ИГ1, запрещено в РФ. — Прим. ФАН)», — отмечается в заявлении.

В нем также указывается, что правительство будет поддерживать принятую парламентом 5 января резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны на фоне убийства США командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп отказался выполнять требование Ирака. Он заявил, что Вашингтон вправе требовать от государства компенсацию за постройку военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода войск из ближневосточной страны. Кроме того, он пригрозил Багдаду «беспрецедентными санкциями». Газета The Wall Street Journal сообщила, что Америка лишит Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, что приведет к финансовому кризису в стране, передает «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.