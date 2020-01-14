Агент рассказала о состоянии вокалиста Animal Джаz после ДТП под Ульяновском

Москва, 14 января. Агент Мария Минина рассказала о состоянии вокалиста группы Animal Джаz Александра Красовицкого, который попал в ДТП. По ее словам, ни пассажир, ни водитель не пострадали.

Артисты попали в ДТП 13 января на трассе в Ульяновской области. Вместе с ним в автомобиле находился клавишник группы Александр Заранкин.

«Все хорошо, никто не пострадал. Пострадала только машина. Честно говоря, подробностей не знаю. У меня информация о том, что все живы и здоровы», — сказала Минина, ее слова передает «Пятый канал».

14 января Animal Джаz должны выступить с концертом в Самаре. Несмотря на происшествие, концерт решили не отменять.

Известно, что за рулем Nissan Note находился сам Красовицкий. На заснеженной трассе автомобиль занесло, машина получила сильные повреждения. По данным УМВД по Ульяновской области, ДТП произошло на 113-м километре трассы Саранск — Сурское — Ульяновск.

Александр Красовицкий основал рок-группу в Петербурге в 2000 году. В этом году Animal Джаz празднует двадцатилетие. Музыканты выпустили шесть альбомов, шесть синглов и несколько DVD.

Их выступления на фестивале «Нашествие» традиционно собирает множество поклонников.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Максим попала в ДТП. Артистка какое-то время находилась в реанимации, а позже была переведена в палату для реабилитации.

Она полностью восстановилась через месяц и дала концерт в Ташкенте.