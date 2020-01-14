Запашный отреагировал на конфуз с описавшимся бобром в цирке в Ярославле

Москва, 14 января. Инцидент с бобром, который, по словам очевидцев, от испуга описался на зрителей во время циркового шоу в Ярославле, тиражируется для «безумцев». Об этом заявил известный дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен произошедший в цирке конфуз. Зрители рассказали, что животное «испугалось высоты», что и привело к неожиданной концовке шоу. Произошедшее вызвало бурную реакцию зоозащитников, которые выступили против цирка и жестокого обращения с животными.

Директор шоу «Звездный круиз» Артем Ткаченко объяснил, что с бобром все в порядке — такой трюк он выполняет на каждом выступлении, поскольку это часть шоу. Однако зрители, по его словам, не всегда верят в постановочность инцидента.

Запашный признался, что однозначную оценку произошедшему пока давать не может. Он не исключил, что скандал вокруг этого инцидента раздувается искусственно.

«Сейчас все СМИ, к сожалению, тиражируют ролик. Ловят хайп, а это на руку безумцам. Люди просто разыгрывают политическую карту — СМИ и зрители же на это ведутся», — передает его реакцию Nation News.

Дрессировщик призвал не рассматривать случай как систему. Он напомнил, что «зоошиза» давно использует любой повод, чтобы драматизировать цирк.

Отметим, что и цирк братьев Запашных не раз сталкивался с критикой со стороны зоозащитников. Активисты осуждали и зрителей, пришедших посмотреть шоу.

Например, в ноябре активисты в социальных сетях стали травить ведущую проекта «Дом-2» Ксению Бородину. Девушка в ответ пыталась тактично объяснить, что в цирке Запашных животные выглядят чистыми и ухоженными, а сама она выступает категорически против цирков-шапито, но зоозащитники стояли на своем.