Перенджиев сравнил переговоры по Ливии с началом сирийского урегулирования

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с так называемым Правительством национального согласия Ливии. Об этом сообщил утром 14 января МИД РФ. Однако военный эксперт и политолог Александр Перенджиев уверен, что первые шаги к урегулированию ливийского конфликта уже сделаны.

Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей доцент кафедры политологи и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, сам факт того, что в Москве начались переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции и делегаций противоборствующих ливийских сторон во главе с Файезом Сарраджем и Халифой Хафтаром, говорит о том, что все заинтересованы в установлении мира в этой стране.

«Это был, как говорится, первый подход к снаряду. И я считаю, вполне успешный, потому что перемирие, установленное в Ливии 12 января, никто не отменил. И потому что благодаря Москве, в очередной раз продемонстрировавшей готовность быть не просто миротворцем, а субъектом урегулирования наиболее тяжелых конфликтов, встретились непримиримые враги», — заметил Александр Перенджиев.

Он напомнил, что Россия наработала в Сирии «тяжелейший, но опыт ведения переговоров между противоборствующими сторонами».

«В САР у нас был создан Центр по примирению враждующих сторон, который способствовал установлению перемирия не меньше, чем сочинский и астанинский форматы. То есть, повторюсь, Россия имеет большой опыт в урегулировании конфликтов благодаря Сирии и готова его применить в ливийском вопросе», — полагает эксперт.

Перенджиев также напомнил, что и в сирийской истории в начале переговорного процесса не все шло гладко.

«Сразу ничего не получилось. И наивно думать, что с Ливией должно быть иначе. Сначала стороны будут обвинять друг друга, критиковать, но в дальнейшем будет найден компромисс. Главное, что первая встреча состоялась в Москве, и от следующей, которая пройдет в Берлине 19 января, никто не отказывается», — подчеркнул Александр Перенджиев.

Эксперт добавил, что присоединение Германии к начатому Россией процессу урегулирования ливийского конфликта говорит о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель опасается повторения миграционного кризиса в Европе, который был в 2015 году из-за Сирии, а потому налаживание обстановки в Ливии — в интересах Берлина.