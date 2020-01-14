Сирия, 14 января. Террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на пограничный пункт в Ираке. На юге Идлиба продолжаются провокации джихадистов «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в ответ на провокацию со стороны джихадистов открыли огонь по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): в Ираке совершило нападение на КПП пограничников.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась ударами с сирийской армией на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: провели на севере Ракки работы по разминированию.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления из 140 автомобилей в Дейр-эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным информагентства Anadolu, ВС США направили крупные конвои с бронированными автомобилями и грузовиками с материально-техническим обеспечением на свои базы в восточной части Сирии. По данным местных источников агентства, в состав американского конвоя вошло 140 машин. Конвой вошел в Сирию через незаконный пограничный переход Аль-Валид из северного Ирака и направился к базам международной коалиции и боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) на востоке Дейр-эз-Зора, где США наращивает военное присутствие. Ранее американский министр обороны Марк Эспер заявлял, что военное присутствие наращивается для защиты нефтегазовых полей от захвата террористами «Исламского государства». Однако, подобным образом США препятствуют возвращению нефтегазовых ресурсов под контроль правительства Сирии.

Провинция Идлиб

На юге провинции несмотря на режим прекращения огня на всей территории идлибской зоны деэскалации джихадисты продолжают совершать провокации. Как передает агентство Halab Today TV, в районе поселка Аринба сирийские военнослужащие открыли огонь из артиллеристских установок. Из крупнокалиберных пулеметных установок также был нанесен удар по позициям джихадистов в районе деревни Тель-Манас. По информации Telegram-канала Syria Live, тяжелая артиллерия САА также работает по позициям боевиков в районе поселений Кафр-Саджна и Ар-Ракайа.

Как сообщает РИА Новости, в Москве состоялась трехсторонняя встреча представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Сирии. Сирийская сторона потребовала соблюдения сочинских соглашений по деэскалации, абсолютного уважения суверенитета и независимости Сирии и ее территориальной целостности, как сообщает телеканал Ikhbariya. Кроме того, сочинское соглашение предусматривает освобождение провинции Идлиб от террористов и вооружений и разблокировку трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама. Сирийская стороны намерена освободить весь Идлиб, чтобы гарантировать безопасность для жителей провинции, которых джихадисты используют в качестве живого щита.

Провинция Ракка

Силы так называемой внутренней безопасности SDF «Асайиш» сообщили, что в деревне Аль-Кабара были проведены работы по разминированию окрестностей от остатков боеприпасов «Исламского государства», о чем сообщает агентство Rojava Network. Стоит отметить, что в отличие от правительственных сил и армии Турции на севере провинции, курдские радикалы не уделяют особого внимания на работы по расчистке территорий от мин. Восточная часть провинции перешла под контроль SDF весной 2017 года, однако из-за нерасторопности курдских саперов на минах ИГИЛ подорвалось множество мирных жителей. Кроме того, при ведении боевых действий против протурецких сил на севере провинции, курдские радикалы сами активно минировали территории перед отступлением. На курдских минах-ловушках также подрываются в основном не военнослужащие, а обычные граждане.

Источник также сообщил, что САА отправила крупное подкрепление в район Айн-Иссы. По данным местных источников, конвой включает в себя 5 танков, 12 военных автомобилей с логистическим оборудованием и боеприпасами, а также сотню солдат.

Ирак

Как сообщает ливанское новостное агентство Al Masdar, террористы «Исламского государства» совершили нападение на пограничный пункт Аль-Валид на западе иракской провинции Аль-Анбар. Террористы открыли огонь из автоматов по КПП, в результате чего были ранены три солдата иракской армии. Пограничный пункт Аль-Валид ранее был оккупирован «Исламским государством» до тех пор, пока вооруженные силы Ирака не освободили регион в 2017 году. Однако, за небольшой период времени в нескольких частях страны произошли нападения «спящих ячеек» организации на членов «внутренней безопасности» и бойцов Сил народной мобилизации Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.