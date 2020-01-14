Выводы ОЗХО об инциденте с химоружием в Думе являются элементом информационной войны

Члены Совета безопасности ООН 20 января обсудят ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы применением химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Об этом заявил, пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

«Темой встречи станет расследование этого инцидента миссией ОЗХО по установлению фактов», — заявил он.

Ранее Запад обвинил правительство Сирии в применении химоружия в городе Дума. При этом, выводы сотрудников ОЗХО не раз подвергались критике, а авторов доклада обвиняли в его фальсификации.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения запрещенных отравляющих веществ, но весной 2018 года это не помешало США, Франции и Великобритании без получения санкций ООН нанести массированный ракетный удар по Сирии.

Стоит отметить, что не только российская сторона разоблачала выводы ОЗХО. Так, портал WikiLeaks в минувшем году представил доклад членов специальной независимой комиссии, которые изучили полученные от информатора электронные письма, текстовые сообщения и скрытые предварительные доклады ОЗХО.

Согласно выводам экспертов, следователи организации использовали неприемлемые методы и скрыли ключевую информацию о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах свидетелей по данному делу. Кроме того, по данным WikiLeaks, некоторых инспекторов ОЗХО, которые пытались помешать утаиванию важных данных, пытались отстранить от расследования.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич также не верит выводам экспертов ОЗХО о якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе. Сенатор заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что сотрудники организации намерено подтасовывают факты.

«Выводы ОЗХО безусловно ангажированы. Это элемент информационной войны. Они работают «под дудку». К сожалению, это уже стало банальностью, мы уже привыкли до такой степени, что люди в это уже не верят и даже на бытовом уровне понимают, что так не могут врать. Но, к сожалению, они врут и фальсифицируют», — заметил член СФ.

По мнению Клинцевича, именно при помощи сфабрикованных обвинений в адрес глав других стран Запад атакует их территории, чтобы в последствии установить свои порядки. И примеров тому немало.

«Иранского генерала (Касема Сулеймани — Прим. ФАН) убили, потому что думали, что он может что-то сделать или он что-то делал, не имея доказательств. Ирак разгромили, потому что показали порошок. В Сирии долбили правительственные военные учреждения, потому что «Белые каски» сделали несколько фейков по применению химоружия», — подчеркивает сенатор.

В ночь на 3 января 2020 года США в районе международного аэропорта Багдада провели операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Вашингтон попытался оправдать свои действия тем, что они якобы причастны к организации нападения на посольство Соединенных Штатов в Багдаде 31 декабря 2019 года. При этом, никаких доказательства США не предоставили.

После убийства Сулеймани парламент соседствующего с Ираном Ирака принял резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США и запрещает любое иностранное военное присутствие в стране.

Несмотря на упорное желание Запада навязать всему миру свои правила, член Совфеда Клинцевич выразил надежду на конструктивное рассмотрение ситуации вокруг доклада ОЗХО членами СБ ООН.