Москва, 14 января. Министерство транспорта России отказалось упростить правила перевозки животных в самолетах российских авиакомпаний.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ввести единые требования по габаритам переносок для животных (не менее 115 сантиметров по сумме трех измерений) и весу (запретить норму ниже восьми килограммов).

В Минтрансе, как пишут «Известия», посчитали идею нецелесообразной из-за разных конструкций самолетов. В министерстве напомнили, что федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне ручную кладь бесплатно, нормы провоза устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета. Также в салон можно брать комнатных животных и служебных собак, но необходимо получить согласие от перевозчика, указал «АиФ».

ООП выступило с предложением об установке единых норм по перевозке животных для авиакомпаний после того, как пассажиру Михаилу Галину не разрешили взять на борт самолета кота, вес которого превышал восемь килограммов. Мужчина потом рассказал, что при посадке ему пришлось подменить своего питомца на другого, вес которого соответствовал авиационным правилам для провоза в салоне, сообщила «Газета.ру». В итоге кот Виктор не переубедил Минтранс изменить правила перевозки животных.

Позднее хозяин кота Виктора признался, что благодаря популярности его пушистый друг стал «лицом» рекламной кампании одного из хоккейных клубов Владивостока.