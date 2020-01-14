Шнуров ответил стихами на предсказанную ему «скоропостижную смерть»

Москва, 14 января. Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров разместил в социальной сети Instagram стихотворение, в котором описал свою смерть из-за клипа на композицию i_$uss («Иисус»). Так исполнитель ответил на слова православного общественного деятеля Сергея Алиева, предсказавшего ему «внезапную кончину» из-за произведения.

Шнуров не исключил, что умрет худым, но отметил, что едва ли его смерть можно будет связать со спиртным, сообщает телеканал «360».

Когда умру скоропостижно,

В последний путь меня попрут.

Я буду возлежать бездвижно,

Худой, как арматуры прут.

Зеваки спросят у прохожих, —

Как вдруг почил бесстыжий муж,

На «спился» что-то не похоже,

Не от стыда ли помер уж?

Восток уже зарделся зорькой,

Процессия давно в пути.

46-летний музыкант не стал вдаваться в подробности своей кончины, упомянув лишь музыкальный клип в качестве причины смерти.

В преддверии Нового года лидер «Ленинграда» Шнуров написал стихотворение, в котором проехался по «Голубому огоньку» и другим бессменным праздничным передачам. Музыкант пошутил над тем, что эти шоу повторяются ежегодно фактически без изменений, как в сценарном плане, так и по составу участников. Он также отметил, что король российской эстрады Филипп Киркоров будет пытаться создать новогоднее настроение.