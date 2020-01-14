Представитель Соловьева опроверг слухи о госпитализации

Москва, 14 января. Представитель известного российского кинорежиссера Сергея Соловьева опроверг информацию о его госпитализации. СМИ во вторник сообщили об экстренной операции, которую провели народному артисту РФ.

Как уточняли журналисты, Соловьев якобы пожаловался на сильную боль в голени, после чего его отвезли в больницу. Медики «диагностировали инфильтрат нижних конечностей и сделали экстренную операцию».

Представитель режиссера в ответ на просьбу прокомментировать слухи о попадании Соловьева в реанимацию подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности.

«Не могу ничего об этом сказать, какая больница? Нормально все с ним», — передает его слова телеканал «360».

Соловьеву 25 августа прошлого года исполнилось 75 лет. В 70-х годах прошлого века он стал лауреатом премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. Фильм «Асса» стал не только одной из самых известных работ режиссера, но и одним из основных событий в культурной жизни Советского Союза времен перестройки и началом трилогии, продолженной фильмами «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

Ранее стало известно о госпитализации российского актера Сергея Бадюка, известного по фильмам «Мамы», «Бригада: Наследник», а также сериалу «Интерны». Он попал в больницу в Таиланде из-за камня в почках.