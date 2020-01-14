Конте отметил значимость соглашения России и Турции в разрешении кризиса в Ливии

Анкара, 14 января. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что российско-турецкое соглашение привело к установлению режима прекращения огня в Ливии и стало шагом к окончательному разрешению ливийского кризиса. Об этом пишет Afrigatenews.net.

Итальянский премьер-министр отметил, что состоявшаяся в Москве встреча фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файеза Сарраджа стала продолжением предыдущих усилий по урегулированию кризиса в африканской стране.

«Прекращение огня может быть рискованной мерой, если не будет подкреплено усилиями международного сообщества по обеспечению стабильности в Ливии. Именно поэтому мы разделяем мнение о важности ускорения берлинского процесса», — отметил Конте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла в Анкаре.

По словам премьер-министра Италии, Берлинская конференция определит политический путь Ливии и станет поворотным моментом в разрешении ливийского кризиса и установлении мирной жизни в стране. Конте подчеркнул, что Италия всегда готова стать союзником Ливии, если африканское государство будет стремиться «к процветанию и демократии».

Напомним, Ливия оказалась в кризисных условиях после произошедшего в 2011 году свержения и убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Искусственно созданное ПНС захватило власть в ливийской столице Триполи. ЛНА под предводительством Хафтара с 2014 года вела в стране контртеррористическую операцию.

8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Российский лидер выступил за прекращение огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

13 января в здании МИД РФ в Москве прошли межливийские переговоры, по итогам которых стороны отложили подписание соглашения. Новая встреча представителей Ливии состоится на Берлинской конференции 19 января.