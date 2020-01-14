Депутат Федоров считает, что участники массовых беспорядков не заслуживают амнистии

Проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, внесенный в Госдуму, не предусматривает смягчения наказания участникам массовых беспорядков, осужденным или находящимся под следствием за применение насилия к представителям власти. Проект закона об амнистии внесен в Госдуму представителем ЛДПР.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, это правильное предложение: те, кто участвует в массовых беспорядках, совершая нападения на представителей власти, не должны подпадать под амнистию — освобождение от наказания за такие преступления вызовет в обществе ощущение безнаказанности, а это крайне опасно.

Наоборот, следует ставить вопрос об ужесточении ответственности за подобные правонарушения, особенно, если имеет место применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, как во время летних незаконных митингов в Москве, считает Федоров. По мнению парламентария, только ужесточая наказания за подобные преступления, можно предотвратить кровавую революцию, которую на деньги Запада планируют некоторые российские оппозиционеры.

«Не сомневаюсь, что мы еще столкнемся с попытками устроить у нас кровавую революцию, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это будет делаться путем создания хаоса и различных майданов, через сепаратизм и тому подобное. Эти попытки будут, и они будут усиливаться. Значит, от них нужно защищаться, поэтому нам необходимо ужесточение законодательства за подобные правонарушения. Люди понимают — чем жестче закон, тем серьезнее и неотвратимее наказание. Благодаря такой политике многие, в том числе представители молодежи, решат, что в такое лучше не ввязываться, и займутся чем-то другим».

По мнению собеседника ФАН, только политика ужесточения ответственности за участие в массовых беспорядках убережет страну от кровавого сценария, планируемого для России на Западе.

«Поэтому, конечно, правильно, что мои коллеги не включили осужденных по таким статьям в проект амнистии. Если таких людей амнистировать, это порождает в обществе ощущение безнаказанности, — отмечает депутат ГД. — У нас и так, откровенно говоря, никакого наказания не понесли те, кто участвовал в массовых беспорядках, приведших к развалу Советского Союза. В попытке государственного переворота в 1993 году тоже участвовали десятки тысяч людей, которые не понесли никакого наказания. Все это привело к появлению у нас вируса безнаказанности, а это крайне опасно. Бороться с попытками устроить у нас майдан — это один из важнейших политических вопросов», — подчеркнул Евгений Федоров.

Летом 2019 года в Москве прошла серия незаконных митингов и акций под предлогом недовольства формированием списков кандидатов на выборах в Мосгордуму. Подстрекателями выступили блогер Алексей Навальный и его креатуры, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Незаконные митинги сопровождались массовыми нарушениями общественного порядка.

Значительное число нарушителей было привлечено к административной ответственности. Виновные в применении насилия к представителям власти были осуждены по соответствующим статьям уголовного кодекса. Парламентская комиссия на основе анализа материалов, в том числе предоставленных ФАН, пришла к выводу, что беспорядки носили спланированный характер и осуществлялись при участии западных структур.