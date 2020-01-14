Харьков, 14 января. Потеря Киевом международного аэропорта «Донецк» вскрыла массу проблем внутри украинской армии, в январе 2015 года «лопнул очередной мыльный пузырь», демонстрирующий миру «отличную» армию, горящую желанием «раздавить «супостата». Об этом рассказали ополченцы Донбасса — участники боев за воздушную гавань.

Ключевой эпизод битвы за Трешку — женское общежитие при Свято-Иверском монастыре, которое стало одним из форпостов ДНР в период сражений с ВСУ за донецкий аэропорт имени Прокофьева, состоялся 17 января 2015 года.

Количество техники и личного состава украинских вооруженных формирований тогда значительно превышало силы ополченцев Донбасса. Как рассказал ополченец с позывным Фельдшер, к началу года под контролем ВСУ находились все выгодные позиции: диспетчерская вышка, пожарная часть и новый терминал.

Однако меньшинству Донбасса удалось сбить украинских военных с занятых точек.

«13 января диспетчерскую вышку удалось завалить. Она имела огромное значение для построения обороны: с нее хорошо просматривалась как территория аэропорта, так и вся прилегающая территория. Это был идеальный корректировочный пункт», — пояснил он.

По словам Фельдшера, Украина уже не могла предпринять никаких серьезных действий и решилась на лобовую атаку. Киев по-прежнему рассчитывал на успех — на позиции ВСУ прибыл начальник генштаба украинской армии Виктор Муженко, под непосредственным руководством которого началась подготовка к решающему удару.

Однако в стремлении сделать все как можно быстрее украинское командование отказалось от тактического планирования и нивелировало шансы на успех.

Колонна бронетехники и украинский флаг, который тщательно устанавливался на танк в течение нескольких часов, были уничтожены ополченцами. Но Киев, который уже успел построить слишком большие планы на дальнейшее продвижение из аэропорта в Донецк, не считался с потерями и стремился всеми силами удержать аэропорт.

«Вопли о том, что мы здесь самые главные, непобедимые, несгибаемые и отсюда пойдем железной стопой… Это была пропагандистская накачка. Еще месяца три-четыре потом они рассказывали, что какие-то бои ведутся, хотя аэропорт уже был очищен», — вспомнил участник тех событий с позывным Лом.

По его словам, 17 января 2015 года «лопнул очередной мыльный пузырь», который показывал всему миру «отличную» украинскую армию, горящую желанием «раздавить «супостата».

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей посетила «красную зону» на окраине Донецка, расположенную вблизи от аэропорта, и поговорила с местной жительницей, которая рассказала об обстановке в районе бывшей воздушной гавани.

Конфликт между Киевом и республиками Донбасса начался в 2014 году. Тогда ДНР и ЛНР после госпереворота в украинской столице заявили о независимости, в ответ государственные власти развернули против субъектов военную операцию.