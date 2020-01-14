Эксперты Superjob рассказали, помогает ли разнос от начальства работать лучше

Москва, 14 января. Разнос от начальства становится стимулом работать лучше только для четырех процентов россиян, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

Superjob совместно с журналом Forbes выяснили, как часто руководство портит настроение своим подчиненным и как это сказывается на качестве работы.

Согласно результатам опроса, 29% респондентов признались, что начальство никогда не портило им настроение, при этом 55% россиян указывают, что периодически начальство делает это.

«У 13% — ежедневно, у 14% — несколько раз в неделю, у 15% — несколько раз в месяц, еще у 13% — несколько раз в год», — говорится в сообщении.

Разносы от начальства негативно влияют на качество работы, признались 47% опрошенных, которые уже сталкивались с подобным поведением. При этом 41% респондентов утверждает, что критика не влияет на результаты работы. И лишь 4% россиян указали, что выговоры от руководителей заставляют их трудиться лучше.

«По данным Superjob, словесный «пинок» чаще приводит к положительным сдвигам в работе россиян в возрасте 35—44 лет и сотрудников с зарплатой от 80000 руб.: по 6% из них утверждают, что критика руководства стимулирует их к новым трудовым свершениям», — указали эксперты портала.

Ранее Superjob сообщил, что 30% сотрудников российских компаний получили премии по итогам 2019 года. При этом женщин премировали чаще мужчин.