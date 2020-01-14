Лавров заявил, что государственность Ливии была «разбомблена» НАТО в 2011 году

Москва, 14 января. Ливийская государственность была «разбомблена» в результате действий Североатлантического альянса в 2011 году. Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сегодняшнего дня», — подчеркнул российский министр.

Напомним, 8 января российский президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Лидер РФ выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии. Так, с полуночи 12 января в Триполи впервые за продолжительное время установилось перемирие.

Ранее член Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич объяснил, как Владимир Путин смог добиться перемирия в Ливии, наступившего впервые за долгие годы. По словам сенатора, Запад никогда не хотел добиться стабильности и мира в африканской стране, усиливая напряженность в регионе. Он также отмечал, что у России уникальная роль миротворца.

Накануне командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что предложенный ему вариант соглашения с Правительством национального согласия (ПНС) игнорировал ряд требований ЛНА. Это послужило поводом для того, чтобы на некоторое отложить подписание документа, однако режим прекращения огня в африканском государстве продолжает действовать.