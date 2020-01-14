Хатылев назвал режим прекращения огня в Ливии важным результатом работы России

Москва, 14 января. Встреча с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Москве — большое достижение и значительный прорыв в процессе урегулирования ситуации в Ливии. Такое мнение выразил военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

В понедельник в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии. Участие во встрече приняли главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Командующий ЛНА Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж также прибыли в Москву, однако последний отказался садиться за стол переговоров.

Хафтар покинул Россию без подписания соглашения с ПНС Ливии об урегулировании конфликта. По его словам, предложенный ему вариант не включал многие требования ЛНА. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что документ был подписан несколькими сторонами, определенный прогресс достигнут, а Хафтар попросил дать ему время. Режим прекращения огня в стране не был прекращен.

Хатылев назвал визит Хафтара в Москву положительным моментом. Официальное мероприятие было организовано в России, которая взяла на себя сложную роль миротворца и уже добилась важных для Ливии результатов.

«Даже если мы не получим желаемый результат, то, что встреча состоялась — это уже большое достижение», — подчеркнул он в разговоре с Nation News.

Военный эксперт напомнил, что на прошедшей в Москве встрече усилия России по урегулированию ситуации в Ливии не заканчиваются. Он отметил, что на днях президент РФ Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры состоялись в преддверии международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.

«При этом в Ливии действительно продолжается прекращение огня, и это тоже дипломатический итог нашей работы», — заключил Хатылев.

Напомним, 8 января Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Президенты призвали враждующие стороны прекратить боевые действия в полночь 12 января. Как отметили эксперты, установившийся в африканской стране режим тишины указывает на важнейшую роль Москвы в преодолении конфликта.