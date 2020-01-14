Москва, 14 января. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным поздравил сотрудников с 25-летием со дня образования организации. Он выступил, открывая встречу. Глава государства выразил надежду на дальнейшее совершенствование работы.

Путин напомнил, что Счетная палата выполняет важнейшую функцию в системе государственной власти — контролирует государственные расходы, напрямую работает и с правительством, и с парламентом, и с администрацией президента. Путин рассказал о важности работы Счетной палаты РФ.

«Мы с вами регулярно встречаемся, обсуждаем вопросы, которые представляют очень большой интерес и являются вопросами большой государственной важности», — подчеркнул глава государства.

Путин выразил надежду на дальнейшее совершенствование работы Счетной палаты. Он пожелал Кудрину успехов в работе.

Ранее Путин назвал востребованными и точными рекомендации Счетной палаты РФ. Кроме того, глава государства указал на то, что ведомство стремится не просто фиксировать проблемы, но и дополнять финансовый аудит анализом нацпроектов и инвестиционных программ.