Reuters сообщило об аресте первых причастных к крушению украинского самолета в Иране

Тегеран, 14 января. Первых причастных к крушению украинского пассажирского самолета арестовали в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя иранской судебной системы Голамхоссейна Эсмаили.

Точное число арестованных Эсмаили не назвал. Другие подробности представитель судебной системы Ирана также пока не стал раскрывать.

Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, для расследования авиакатастрофы в стране создадут отдельную судебную структуру.

«Результаты расследования крушения украинского самолета будут объявлены публично», — заверил он.

Роухани подчеркнул, что ответственность за авиакатастрофу не должен нести «один человек, который нажал на кнопку».

Украинский «Боинг-737», летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, напоминает «Газета.ру».

Причиной авиакатастрофы стала провокация США — по приказу Вашингтона в ночь на 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани, что привело к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. 8 января американский беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана, прикрывшись пассажирским лайнером. Как сообщили в Тегеране, в результате самолет был сбит по ошибке силами иранской ПВО. Ранее стало известно, что в момент запуска ракет в небе над Тегераном также находился самолет катарских авиалиний.