Лавров назвал убийство Сулеймани «кульминацией» противоправных действий США

Коломбо, 14 января. Убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, выйдя за все правовые и человеческие рамки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани — официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке. И это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия выступает против любой эскалации, с какой бы стороны она ни исходила.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства говорил о том, что военная операция США в Ираке, в ходе которой погиб генерал КСИР, является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями Вашингтона о якобы борьбе Штатов с терроризмом. Он также отмечал, что поступок Вашингтона может привести к новому раунду эскалации напряженности в регионе.

Иранский генерал был убит 3 января в аэропорту Багдада при налете авиации США. О ликвидации военного лично распорядился глава Белого дома Дональд Трамп.

«Авантюра» Вашингтона резко обострила ирано-американские отношения. Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Сулеймани одной из тяжелейших и беззаконных акций США, иранский парламент проголосовал за признание Пентагона террористической организацией.