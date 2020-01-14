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Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов

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Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов

Москва, 14 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».

«Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов», — сказал российский лидер во время встречи с главой СП России.

Путин назвал «естественными» различные споры и дискуссии вокруг нацпроектов, отметив, что без этого невозможно найти нужные решения.

Ранее Кудрин в интервью РИА Новости выразил мнение, что нацпроекты в текущем варианте не могут обеспечить прорыв для экономической отрасли страны, поскольку будут иметь только локальный эффект.

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Источник: Сайт Кремля
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