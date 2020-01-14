Москва, 14 января. Экстремисты из Сирии, в том числе из Идлиба, перебираются в Ливию, чтобы продолжать «мутить воду» и там, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава российкого внешнеполитического ведомства сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.

По его словам, 90% Сирии контролирует законное правительство. При этом остаются очаги террористической активности, прежде всего, это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции. Лавров заявил, что экстремисты из Сирии перебираются в Ливию «мутить там воду».

«Но, к сожалению, опять же говоря о связи между Сирией и Ливией, они в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжать мутить воду и в этой стране», — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что основная часть бойцов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) являются наемниками, отправленными турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Турция перебрасывает боевиков запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ) в Ливию через тунисский аэропорт. Оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города — в Митигу, Мисурату и Зувару.

Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через Тунис. В Триполи были отправлены сирийские террористы из группировок «Дивизия султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам».

При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

Кроме того, ФАН изучил Ливийское политическое соглашение (так называемое Схиратское соглашение), на основе которого в 2015 году было создано ПНС Ливии. Согласно документу, ПНС Ливии утратило свой мандат еще в начале 2018 года. Кроме того, «правительство» не выполнило обязательства, принятые в соответствии с соглашением. На подконтрольных ПНС Ливии территориях процветают работорговля, произвольные аресты и дискриминация, которые должны быть устранены по Схиратскому соглашению, а также реальная власть сосредоточена в руках террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.