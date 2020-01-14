Массовое ДТП с лобовым столкновением под Оренбургом. ФАН-ТВ

Массовое ДТП произошло в Оренбургской области, на 180 км. трассы М-5 Самара-Оренбург. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение микроавтобуса Honda, в котором ехали 8 человек, и двух фургонов Mercedes-Benz. В первом автомобиле находились двое человек, они не пострадали. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу Бузулука.