Лавров призвал США и Иран к диалогу

Коломбо, 14 января. Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана и призывает стороны решать споры путем диалога. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Шри-Ланку.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает против эскалации в районе Персидского залива, с какой бы стороны та не исходила. Москва, по его словам, позитивно рассматривает усилия президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Мы сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес», — указал министр.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном резко обострились 3 января, когда в районе аэропорта Багдада американцы убили иранского генерала, командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа, пишет «Газета.ru».

Убийство Сулеймани вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке, передает НСН.

8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) «Боинг-737». На борту находились граждане Украины, Германии, Швеции, Канады, Великобритании, Ирана и Афганистана — всего 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

В минувшую субботу власти Ирана сообщили, что лайнер случайно был сбит системой ПВО из-за провокации, «авантюризма» США. «Боинг» пролетал рядом с важным военным объектом КСИР и был принят иранскими ВС, ожидавшими очередного удара со стороны Вашингтона, за вражеский объект.