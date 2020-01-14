Макгрегор рассказал, что употреблял алкоголь перед боем с Нурмагомедовым

Москва, 14 января. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор признался, что употреблял алкоголь незадолго до титульного поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я пил всю неделю перед тем боем. Во мне был яд. Я не знаю почему так произошло», — приводит ESPN слова ирландца.

По его словам, он находил в отеле людей и звал их на бой. Макгрегор добавил, что приходил в спортзал и дрался без шлема, одержав победу в поединках, уходил праздновать выигрыш и вновь возвращался через три дня.

«Я совершал ошибки, но я это признаю и исправляю их», — добавил боец.

Бой в рамках турнира UFC 229, на котором встретились Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, состоялся 6 октября 2018 года в США. Тогда ирландец проиграл россиянину за титул чемпиона в легком весе.

Макгрегор 18 января встретится с американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246.