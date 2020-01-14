Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации в Ливии

Москва, 14 января. Российская сторона продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии, всем сторонам этого конфликта необходимо договариваться, а не выяснять отношения силовым методом. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель дипломатического ведомства РФ напомнил, что ранее лидеры Турции и России выступили с предложением о прекращении огня в Ливии, в развитие этой темы накануне в российской столице прошли межливийские переговоры​​​.

«Усилия в этом направлении будем продолжать. Пока еще окончательного результата не достигнуто», — подчеркнул министр.

Накануне командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что предложенный ему вариант соглашения с Правительством национального согласия (ПНС) не включал многие требования ЛНА. Это стало поводом для того, чтобы на некоторое отложить подписание документа, но режим прекращения огня в африканском государстве продолжает действовать.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи, которого свергли при активной поддержке Америки. Воспользовавшись моментом, искусственно созданное ПНС Ливии захватило Триполи. Хафтар с 2014 года вел в стране антитеррористическую операцию «Достоинство». Также ЛНА предпринимала шаги, направленные на освобождение Триполи от бандитских формирований. При этом турецкие власти обеспечивали поддержку так называемому ПНС Ливии.

8 января российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Глава российского государства выступил за прекращение огня в Ливии. Так, с полуночи 12 января в Триполи впервые за продолжительное время установилось перемирие.