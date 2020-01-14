Зеленский назначил свою жену на место уволенной супруги Порошенко

Киев, 14 января. Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера.

«Утвердить новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал», — говорится в документе.

Прежний указ экс-президента Петра Порошенко о составе совета по развитию главного музея Украины Зеленский признал утратившим силу.

При бывшем лидере сопредседателями были его супруга Марина Порошенко и его советник, экс-глава администрации Борис Ложкин. Место последнего, по распоряжению Зеленского, занял министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Всего в состав обновленного совета вошли 16 человек.

«Мыстецкий арсенал» был основан в 2006 году по указу президента Виктора Ющенко, сообщает URA.RU. Он был задуман как главный музей Украины, аналог Лувра или Эрмитажа. Полноценно работать учреждение культуры начало после реконструкции арсенала в 2009 году. Здание, где расположили комплекс, находится в стенах военного арсенала, построенного в 1783–1801 годах. На его территории можно увидеть экспонаты национального культурного наследия из коллекций крупнейших музеев Украины.

Ранее на сайте Зеленского сообщалось, что петиция о лишении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины» отклоняется.