В Госдуме поддержали законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести»

Москва, 14 января. Комитет Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании поддержал президентский законопроект о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести».

Как пишет ТАСС, ранее российским лидером Владимиром Путиным в парламент был внесен проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о городах трудовой доблести в приоритетном порядке.

Законопроект предусматривает присвоение звания «Город трудовой доблести» российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о городах, в которых шло бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Документ заостряет внимание на массовом трудовом героизме и самоотверженности жителей этих городов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев объяснил важность инициативы, которую внес Путин в нижнюю палату парламента.

По словам Исаева, решение о введении нового почетного звания для городов крайне важное, ведь сейчас уходит поколение участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Будучи детьми, эти люди работали на заводах по 12 часов и ковали победу.

Депутат напомнил, что в первые месяцы войны значительное количество предприятий было эвакуировано в тыл. Целый ряд городов превратились в заводы по производству военной техники. Сейчас в этих городах живут люди почетной категории тружеников тыла.