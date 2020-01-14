«Помолодевшая» Пугачева ужаснула поклонников новым фото

Москва, 14 января. Поклонники примадонны российской поп-сцены Аллы Пугачевой не узнали «помолодевшую» певицу на новом фото. Снимок артистка, поздравившая подписчиков со Старым Новым годом, опубликовала на своей странице в Instagram.

«Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением и все старое обНовится», — написала звезда.

Многим поклонникам Пугачевой не понравилось, как певица выглядит на фото. Подписчики заподозрили, что артистка использовала фотошоп или прибегла к услугам пластических хирургов, сообщает «Газета Кемерова».

«На самом деле совсем другая», — написала tamaraaoliakova.

«Ужасно! Это не Алла!» — прокомментировала m.olga_m.

«Обратный процесс пошел», — пошутила svetlana_mzr.

«Ужас какой-то! Если это Алла перекроенная, то к добру ее эксперименты не приведут», — возмутилась evgeniyavalitova.

«Полностью другой человек!» — удивилась selivanovaelen71.

«Мне на секунду показалось, что это Варум в свои худшие годы», — отметила tatyana_karetnikova.

Однако у Пугачевой нашлись поклонники, которые тут же вступились за любимую артистку.

«Кукла Барби! Красотка,такие выразительные глаза!» — восхитилась elena.dutova68.

«Любимая и всегда неотразимая!!!!» — написала ya.anni652018.

«Она у вас не спрашивала мнения, как она выглядит на этом фото!» — обратилась oksana_episheva_biryukova к критикующим Пугачеву.

Ранее Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин привели фанатов в восторг снимком с семейного похода в кино. Поклонники обратили внимание на новый образ певицы, в котором она выглядела молодо и свежо.