Лавров и глава МИД Индии обсудят в Нью-Дели ситуацию на Ближнем Востоке

Нью-Дели, 14 января. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава индийского внешнеполитического ведомства.

В среду, 15 января, главы МИД встретятся в Нью-Дели, куда Лавров прибудет с рабочим визитом. В индийской столице он также примет участие в ежегодной международной политологической конференции Raisina Dialogue.

«Когда он приедет сюда [в Нью-Дели], естественно, мы обсудим последние события. Полагаю, что, кроме двусторонних отношений, в центре нашей беседы, конечно, будет ситуация на Ближнем Востоке», — сказал дипломат.

Он отметил, что Ближневосточный регион в настоящее время является активным местом действий, а события вокруг Ирана — одни из главных в мировой повестке. Джайшанкар также добавил, что обстановка меняется в Сирии и Ливии.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с рабочим визитом прибыл в республику Шри-Ланку. В Коломбо у него запланированы переговоры с коллегой Динешом Гунаварденой, а также встречи с президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой.