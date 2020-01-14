Топилин рассказал, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Москва, 14 января. Руководитель Минтруда России Максим Топилин дал прогноз по росту реальной заработной платы в наступившем году. По словам министра, увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения составит 1,5%.

Глава ведомства отметил, что ожидается рост оплаты труда и работников бюджетного экономического сектора. По его словам, заработные платы категорий из майских указов президента от 2012 года по-прежнему «соотносятся со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе», пишет «Российская газета».

«Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», — объяснил российский министр.

Напомним, с 1 октября этого года на 3% проиндексируют заработные платы работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ. Это затронет отрасли образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует поднять вопрос повышения доходов россиян в послании Федеральному собранию. По словам российского лидера, его очень беспокоит стагнация в реальных доходах граждан.