Бузова проговорилась, что оплачивает отпуск с Манукяном на Пхукете

Бангкок, 14 января. Известная певица Ольга Бузова проговорилась, что именно она оплачивает отпуск с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном в дорогом отеле на Пхукете. В Instagram Stories артистка пожаловалась, что ее спутник при этом не всем доволен.

В Таиланд пара отправилась после каникул на горнолыжном курорте в Куршевеле. В Пхукете певица и блогер поселились в частной вилле с бассейном, аренда которой обходится постояльцам примерно в 100 тысяч рублей за ночь.

Фанаты певицы заподозрили, что все расходы в отпуске Бузова, которая зарабатывает больше возлюбленного, взяла на себя. Звезда в одном из видео призналась, что организация отдыха действительно легла на ее плечи. Манукян при этом, судя по Stories, не всегда доволен выбором певицы.

«Я тут все устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит?» – пожаловалась Бузова. «Не хочу движуху», — пробурчал в ответ ее спутник.

Как отмечает KP.Ru, Манукян при всем при этом не стесняется публично обсуждать вес известной певицы. По мнению блогера, Бузова «слишком много ест», поэтому ему тяжело поднимать ее на руки даже в воде. Он посоветовал звезде реалити-шоу «Дом-2» сесть на диету, а Бузова в ответ лишь рассмеялась.

Поклонники исполнительницы в комментариях к публикациям пришли к выводу, что Манукяна могут больше интересовать деньги артистки, а не она сама.

Бузова рассекретила роман с известным блогером совсем недавно. В очередном выпуске реалити-шоу «План Б» она подтвердила догадки поклонников, которые давно уже подозревали, что между молодыми людьми отношения вовсе не дружеские.

Вскоре появились слухи о возможном замужестве знаменитости. При этом ее мать Ирина Бузова посоветовала поклонникам не спешить с выводами, поскольку дочь еще ничего не говорила ей о подготовке к свадьбе.

Как пишет «Газета.ru», на днях известная актриса Настасья Самбурская намекнула на отношения с рэпером Лешей Свиком — бывшим возлюбленным Бузовой.