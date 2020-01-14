Послание Путина Федеральному собранию — время и место проведения, главные темы

Почти 900 журналистов российских и зарубежных СМИ аккредитованы на первое важнейшее политическое мероприятие 2020 года — оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Что такое послание президента Федеральному собранию

Ежегодное послание президента Федеральному собранию — это обязанность главы государства, прописанная в Конституции Российской Федерации. В своем послании глава государства в присутствии депутатов и представителей других ветвей власти, политических и общественных деятелей, а также журналистов российских и зарубежных СМИ рассказывает об основных направлениях развития страны в текущем году и ставит соответствующие задачи перед правительством и парламентом.

Когда и где состоится оглашение послания президента 2020

Мероприятие пройдет в среду, 15 января 2020 года, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Начало в 12.00.

Список аккредитованных журналистов (885 человек, что на 125 больше, чем в прошлом году) опубликован на официальном сайте Кремля. Среди заявленных участников мероприятия от СМИ — журналисты Федерального агентства новостей, а также других СМИ, входящих в Медиагруппу «Патриот».

Послание президента в прямом эфире — где смотреть

Прямую трансляцию мероприятия будут осуществлять:

Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Общественное телевидение России» (ОТР) (с сурдопереводом), а также сайты вышеупомянутых вещателей.

Хостбродкастер мероприятия — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Содержание послания

Подготовка президентского послания ведется несколько недель, на финальной стадии — лично главой государства. Как правило, содержание послания заранее не раскрывается. Согласно информации политических Telegram-каналов, в послании на 2020 год президент, в частности, остановится на двух важнейших темах. Первая — консолидация общества в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Еще одна важнейшая тема, которая, возможно, найдет свое отражение в президентском послании, — это борьба с бедностью.