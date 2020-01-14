КНДР призвала граждан готовиться к битве «на смерть» против санкций США

Пхеньян, 14 января. Власти КНДР призвали граждан готовиться к «битве не на жизнь, а на смерть» против санкций США. Об этом говорится в комментарии, опубликованном газетой «Демократическая Корея».

«Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на существование и развитие нашей страны, станет битвой не на жизнь, а на смерть», — подчеркивает издание.

Газета призывает население «превратить нынешние вызовы в преимущества» и добиться быстрого экономического взлета с опорой на собственные силы и технологии.

С позиции редакции, для этого гражданам необходимо продемонстрировать упорство и отвагу, «проходя сквозь стены, словно сквозь двери, и даже прыгая в пламя».

В СМИ считают, что государство столкнулось с «убийственным давлением», которого другие страны не смогли бы выдержать и дня.

«Американская кампания по удушению КНДР достигла своих пределов», — указывают авторы.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к «фронтальному прорыву» в борьбе с ограничениями, сообщив, что в число первоочередных задач руководства республики в 2020 году войдут развитие экономики и обеспечение роста благосостояния граждан.

При этом он отметил, что продолжение долгосрочной конфронтации с США можно считать уже свершившимся фактом. В таких условиях, по мнению главы государства, стране потребуется дальнейшее укрепление своих внутренних ресурсов во всех сферах.