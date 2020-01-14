Росреестр пообещал решить проблему с бесплатной парковкой для москвичей

Москва, 14 января. Тысячи москвичей, проживающих в зоне платной парковки, не смогли вовремя продлить разрешение на бесплатную стоянку во дворе. Задержка возникла из-за необходимости проверять собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра.

«В настоящее время действительно наблюдаются задержки при отправке сведений со стороны Росреестра. Информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по 3 тысячам запросов от граждан. Соответствующее обращение в Росреестр мы отправили», — рассказали в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Как сообщили в Росреестре изданию «Коммерсант», в конце прошлого года резко увеличилось количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, поэтому возникли задержки, однако проблему пообещали решить.

«Дополнительную нагрузку создали сайты-двойники, использующие роботов для формирования запросов и собирающие сведения для дальнейшей их перепродажи», — пояснили в ведомстве.

В Росреестре заверили, что уже проводят необходимые мероприятия для восстановления работоспособности сервиса. Также принимаются все меры для продления разрешений на парковку.

Москвичи, чьи дома находятся в зоне платной парковке, могут получить разрешение, позволяющее ставить машину у дома бесплатно с 08.00 до 20.00. Кроме того, доплатив три тысячи рублей, парковаться во дворе можно круглосуточно в течение года. Разрешения на стоянку оформляется на сайте столичной мэрии илив МФЦ. Право на бесплатную парковку имеют собственники жилья и его наниматели, пишет РИАМО.

Многие москвичи подали документы на продление разрешения еще в декабре. Ежемесячно городские службы обрабатывают свыше 20 тысяч заявок, сообщает телеканал «360». Сейчас в Москве действует 420 тысяч подобных разрешений.