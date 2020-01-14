Пекин, 14 января. Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на 200 миллиардов долларов в четырех отраслях в течение двух лет. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Китай закупит американские товары на 200 млрд долларов в рамках торговой сделки. Отмечается, что речь идет о закупках промышленных товаров на сумму 75 миллиардов долларов. Также китайская сторона должна будет приобрести энергоносители на 50 миллиардов долларов, потратить 40 миллиардов долларов на импорт сельскохозяйственной продукции из-за океана и 35–40 миллиардов долларов — на сектор услуг.

Как пишет издание South China Morning Post, подписание сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ.

Ранее американские власти решили исключить Китай из перечня валютных манипуляторов. Об этом сообщается в полугодовом докладе Министерства финансов США по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Исключение из реестра принято перед первым этапом подписания торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Отмечается, что американское ведомство проанализировало валютную политику КНР за последние семь месяцев.

Как уточнили в министерстве, Пекин принял решение «воздержаться от конкурентной девальвации, параллельно обеспечив прозрачность и подотчетность».

Напомним, Минфин США в начале августа 2019 года причислил Китай к валютным манипуляторам и потребовал от китайских властей «прозрачной валютной политики». Центральный банк КНР в ответ заявил, что решение Америки является неоправданным и отрицательно скажется на восстановлении глобальной экономики.

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в конце минувшего года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января. Соглашение является бессрочным, отмечал Infox.ru. Как сообщил ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, сокращенные пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через месяц после подписания документа.