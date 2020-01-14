Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки в Россию

Коломбо, 14 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Шри-Ланку пригласил своего коллегу Динеша Гунавардена посетить Россию.

В Коломбо министр прибыл во вторник. Перед началом беседы с Гунаварденой он поздравил дипломата с назначением на пост руководителя местного министерства иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что между Коломбо и Москвой сложился устойчивый и интенсивный политический диалог. Отношения между внешнеполитическими ведомствами министр назвал очень хорошими.

«Я с удовольствием приглашаю вас нанести визит в РФ», — обратился Лавров к ланкийскому коллеге.

Министр напомнил, что Россия и Шри-Ланка — давние партнеры, взаимодействие которых развивается на основе уважения, доверия и равенства.

Отметим, что в ходе визита в Шри-Ланку Лавров планирует встретиться с первыми лицами государства. Собеседниками дипломата станут президент Нандасена Готабая Раджапакса и премьер-министр Перси Махендра Раджапакса. Политики планируют обсудить перспективы и нынешнее состояние двусторонних отношений, а также вопросы международной и региональной новостной повестки.

Позже Лавров посетит Индию и Узбекистан.

Напомним, летом прошлого года власти Шри-Ланки отменили плату за визы для туристов из 48 государств, включая Россию. Нововведение вступило в силу 1 августа. Визы граждане могут бесплатно получить в аэропорту. Ранее оформление документа для россиян стоило от 35 до 40 долларов США.