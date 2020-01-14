Россияне ответили Кальюлайд цитатой Аршавина на слова о надеждах на РФ при Ельцине

Таллин, 14 января. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд выступила в неожиданным заявлением, рассказав, что появившаяся во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы ожидали, что Россия тоже станет свободным государством. К сожалению, все сложилось не так», — сказала эстонский лидер.

Заявление Кальюлайд рассмешило россиян, которые ответили ей словами экс-форварда сборной России Андрея Аршавина, сказавшего после провала на Евро-2012: «Ваши ожидания — ваши проблемы».

«Как тут не вспомнить Аршавина с его «Ваши ожидания — это ваши проблемы», — пошутили россияне.

Другие комментаторы удивились словам эстонского лидера, поскольку масштабы задачи двух стран — несопоставимы.

«У России и Эстонии разные задачи, у России — как бы сдержать беспредел исключительного гегемона, а у Эстонии — побольше квот выпросить на поставку шпрот в Евросоюз!» — иронизировали участники обсуждения.

Ранее посольство России в Эстонии отметило, что официальный Таллин только на словах заявляет о приверженности «высоким демократическим ценностям» и наличии в стране «сильной демократии». Российские дипломаты выразили надежду на то, что власти прибалтийской страны будут подтверждать свои заявления на практике.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отношения между РФ и Эстонией получат негативный отпечаток, если Таллин не «одумается», сообщал Infox.ru.