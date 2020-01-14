Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб в Донбассе при обстреле ВСУ

Луганск, 14 января. Сотрудник Народной милиции (НМ) ЛНР погиб при обстреле украинскими силовиками населенного пункта Калиново в понедельник. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, 12 января представители ВСУ дважды нарушили режим тишины.

«За 13 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела. В результате агрессии украинских боевиков ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции ЛНР», — рассказал РИА Новости представитель республики.

Уточняется, что бойцы ВСУ вели огонь по подконтрольным ЛНР Голубовскому и Калиново. В первом случае обстрел производился из минометов калибром 82 миллиметра, во втором — из стрелкового оружия.

В предыдущие сутки украинская сторона также нарушила режим тишины, два раза открыв огонь из вооружения БМП-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР Донецкому и Березовскому.

В связи с нарушениями в ЛНР просят ОБСЕ дать правовую оценку действиям ВСУ и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.

Кроме того, в Донбассе обращают внимание на то, что противник продолжает устанавливать тяжелое вооружение в населенных пунктах, вблизи линии боевого соприкосновения. Так, 12 января представитель НМ ДНР сообщал, что представители ВСУ разместили девять единиц военной техники у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса — в населенном пункте Верхнеторецкое.