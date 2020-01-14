Росконтроль назвал лучший питьевой йогурт с персиком

Москва, 14 января. Эксперты Росконтроля проверили питьевой йогурт с персиком семи российских производителей и по итогам исследования назвали лучший образец, рекомендованный для питания.

В тестировании приняли участие марки «Вкуснотеево», «ЭкоНива», «Арсеньевская ферма», «Агуша», «ФрутоНяня», «Эковакино» и «Слобода». Специалисты по результатам исследования предупредили, что два из этих образцов не стоит употреблять в пищу ни детям, ни взрослым, поскольку они не прошли тест на безопасность.

Так, в йогурте «ЭкоНива» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а йогурт «Арсеньевская ферма» не соответствует требованиям безопасности по содержанию дрожжей. Примечательно, что оба образца, согласно этикетке, изготовлены по ГОСТ.

«За нарушение требований безопасности йогурты «ЭкоНива» и «Арсеньевская ферма» добавлены в черный список Росконтроля», — говорится в сообщении.

«Агуша» и «ФрутоНяня» — единственные образцы, которые позиционируются как подходящие для детского питания. Однако и к ним у экспертов появились вопросы. По их словам, продукция показалась мучнистой на вкус, как и йогурт «Асеньевской фермы». «Эковакино» отличился привкусом окисленного жира.

«Образцы «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «Фрутоняня» могут быть рекомендованы к покупке», — вынесли вердикт эксперты.

Ранее в Росконтроле исследовали семь образцов сосисок и рекомендовали по итогам теста продукцию производителя — «Дымов». При этом эксперты напомнили, что сосиски представляют собой уже готовый продукт, который можно употреблять без дополнительной термической обработки. Делать, по их словам, это не стоит лишь тогда, когда продукция небезопасна по микробиологическим показателям.