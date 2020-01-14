Осужденного в США россиянина Бута перевели в специальный блок для террористов

Бангкок, 14 января. Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима обратно в специальный блок сверхстрогого режима. Об этом рассказала по телефону супруга россиянина Алла Бут.

По ее словам, Бут три месяца отбывал наказание в зоне общего режима. Теперь его перевели в блок, предназначенный для террористов. Как пишет РИА Новости, его отправили в так называемый «Блок коммуникационного контроля».

«Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы, — подчеркнула она.

Ранее жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме США, рассказала о долгожданной встрече с мужем. Свидание супругов стало первым за семь лет.

Алла Бут с дочерью приехала в тюрьму «Марион» штата Иллинойс 18 сентября. В учреждении родственники Виктора Бута провели более четырех часов. Как сообщила женщина, на встрече с мужем она поняла, что они все еще близкие друг другу люди. Все эти годы члены семьи общались по телефону, обсуждая в основном насущные вопросы о защите в американских судах. По словам женщины, только при встрече супругам стало ясно, как они ждали этого свидания.

Напомним, Виктор Бут обвиняется в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США считается террористической. В 2008 году российского бизнесмена задержали в Бангкоке по запросу Вашингтона. В 2010 году Бута экстрадировали в США, где его приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.