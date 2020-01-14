Роскачество рассказало об итогах проверки «Брауншвейгской» колбасы

Москва, 14 января. Превышение нитратов натрия в образцах двух торговых марок сырокопченой колбасы «Брауншвейгская» обнаружили сотрудники Роскачества. Исследовалась колбаса, изготовленная в различных российских регионах, в том числе в Астраханской, Московской, Ленинградской, Ярославской областях.

Так, стоимость колбасного изделия составляет от 745,7 рубля до 1762 рублей за килограмм. Специалисты организации проверили продукт по 76 критериям безопасности и качества, в частности, на содержание мышьяка, кадмия, ртути, массовую долю нитрита натрия и калия, антибиотики.

В результате в пяти торговых брендах эксперты обнаружили нитраты калия и натрия, в двух случаях зафиксировано превышение предельно допустимой нормы.

Однако исследование показало, что большая часть колбасной продукции на российских прилавках все-таки безопасная и качественная. В колбасе специалисты не нашли кишечную палочку, пестициды, тяжелые металлы, ГМО.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, чем полезна вареная колбаса и вредна копченая. По словам доктора, у колбасы есть полезное свойство ― сытность.