Парусник «Паллада» прошел большую часть кругосветного плавания

Владивосток, 14 января. Российский фрегат «Паллада» в рамках океанского кругосветного плавания «Паруса мира» прошел треть пути. Об этом сообщили в медиацентре экспедиции.

«Продолжается кругосветная экспедиция [учебного парусного судна] УПС «Паллада» по просторам Тихого океана. Пройдена треть пути всего кругосветного плавания — более 9 тысяч морских миль… Парусник приближается к следующему порту захода по маршруту плавания — Вальпараисо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погода стоит солнечная, практически штиль, курсанты заняты судовыми работами, вахтами и учебой.

На фрегате продолжается курсантская спартакиада, каждые два дня проходят соревнования. Сборная команда грот-мачты одержала победу в жиме на брусьях, команда фока — в подтягивании на перекладине, а бизань-мачты — в отжимании от палубы. По общему количеству очков лидируют курсанты грота.

Итоги летней спартакиады, проходящей в январе, будут подведены ко Дню защитника Отечества.

Фрегат «Паллада» был запущен Росрыболовством в кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне наряду с двумя другими отечественными парусниками — барками «Седов» и «Крузенштерн».

«Паллада» начала путь из Владивостока 1 ноября, позднее, в декабре, для «Седова» и «Крузенштерна» рейс начался из Калининграда. «Седов» и «Паллада» осуществят кругосветные экспедиции, а «Крузенштерн» — трансатлантическую.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей о подробностях экспедиции рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. В частности он сообщил, что по пути следования парусники зайдут примерно в 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Океании, где будут предусмотрены «открытые борты», в рамках которых все желающие смогут посетить российские суда.