Москва, 14 января. Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, заявили метеорологи. Отмечается, что ближайший температурный рекорд уже будет побит в четверг, 16 января.

В этот день столбики термометров в центральной части России могут подняться до плюс пяти градусов. Как пишет газета «Известия», эта зима войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет.

Синоптики «Фобоса» заявили, что Россию ждут новые тепловые рекорды. Как считают синоптики, несмотря на то, что морозы еще будут, наверстать упущенное уже не удастся. При этом морозов не будет и весной — предварительные прогнозы обещают нам более теплые, чем обычно, март и апрель.

Как уточнил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в марте-апреле ожидается выше нормы.

«К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21–22 градуса. То есть все как положено», — сказал он.

В России установилась аномально теплая погода, поскольку не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, обычно «сибирский максимум» образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией.

«Эта зона «держит» теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», — подчеркнул он.

Как уточнил синоптик, в 2020 году антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, а также над северо-западом Китая. Кроме того, он захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.

Как объяснил эксперт, из-за этого на юге Бурятии и минус 25 и минус 30. При этом весь холод идет не на Сибирь, а в Канаду, на Аляску. Там установились морозы около минус 30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «Крымская» зима в российской столице поэтапно сменится европейской.