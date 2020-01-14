Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от гриппа и ОРВИ

Москва, 14 января. Здоровый образ жизни поможет уберечься от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили эксперты Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что единственным надежным способом защиты от гриппа является вакцинация, однако этот метод доступен не всем — некоторые не могут привиться из-за аллергии или других проблем со здоровьем. В подобных случаях необходимо соблюдать личную гигиену и следовать принципам здорового образа жизни.

Для профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор посоветовал соблюдать оптимальный режим труда и отдыха: необходимо выделять достаточное время для сна и приема пищи. Чтобы не заболеть, следует правильно и сбалансированно питаться, а также заниматься физкультурой и спортом, сообщает «Вечерняя Москва». Кроме того, эксперты призвали отказаться от вредных привычек.

На иммунитет и устойчивость к болезням влияет и психологическое состояние человека. В Роспотребнадзоре отметили, что люди, испытывающие стресс, заболевают чаще. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты посоветовали научиться управлять своими эмоциями, пишет «Газета.ру».

Эксперты рекомендовали в разгар эпидемии мыть руки после поездки в общественном транспорте или обрабатывать их антибактериальным гелем. В общественных местах защититься от гриппа и ОРВИ поможет маска. Носить ее следует и тем, кто почувствовал первые признаки болезни, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске заражения гриппом через денежные купюры. Также подхватить болезнь можно через пластиковые карты, пишет «ФедералПресс».