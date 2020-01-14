СМИ опубликовали видео бурной реакции Нурмагомедова на нокаут от Макгрегора

Москва, 14 января. В Сети появилось архивное видео, на котором запечатлена бурная реакция российского бойца смешанного стиля (ММА), чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на победу Конора Макгрегора над бразильским спортсменом Жозе Алду.

Бой, на котором в зрительном зале запечатлен Нурмагомедов состоялся в 2015 году. Тогда Ирландец на 13-ой секунде боя нокаутировал своего соперника, заполучив титул абсолютного чемпиона в полулегком весе.

Видео было опубликовано в аккаунте UFC on BT Sport в Twitter.

We did some digging through the archives ahead of #UFC246...



Spotted Khabib's reaction after Conor McGregor knocked out Jose Aldo at UFC 194 ????#UFC246 | Jan 18 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/9KmaLFjNdd — UFC on BT Sport (@btsportufc) 11 января 2020 г.

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор являются заклятыми соперниками после поединка в Лос-Анджелесе 6 октября 2018 года. Бой завершился в четвертом раунде после того, как Хабиб применил удушающий прием.

4 января экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов его боится, но повторный бой между ними все равно состоится.

18 января Макгрегор проведет поединок против Дональда Серроне. Встреча пройдет в рамках турнира UFС. Нурмагомедов уже высмеял американского спортсмен, который рассказал о своей подготовке к поединкам. Соответствующую запись россиянин сделал в соцсети Instagram.