СМИ опубликовали видео бурной реакции Нурмагомедова на нокаут от Макгрегора

Москва, 14 января. В Сети появилось архивное видео, на котором запечатлена бурная реакция российского бойца смешанного стиля (ММА), чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на победу Конора Макгрегора над бразильским спортсменом Жозе Алду.

Бой, на котором в зрительном зале запечатлен Нурмагомедов состоялся в 2015 году. Тогда Ирландец на 13-ой секунде боя нокаутировал своего соперника, заполучив титул абсолютного чемпиона в полулегком весе.

Видео было опубликовано в аккаунте UFC on BT Sport в Twitter.

We did some digging through the archives ahead of #UFC246...



Spotted Khabib's reaction after Conor McGregor knocked out Jose Aldo at UFC 194 ????#UFC246 | Jan 18 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/9KmaLFjNdd